Juventus-Napoli rinviata dopo la Coppa d'Africa? La decisione della Lega Calcio

Juventus-Napoli è spesso la partita più controversa della Serie A. E anche quest'anno rischia di esserlo, viste le possibili decisioni che da un momento all'altro potrebbero arrivare dalla Lega Calcio. In particolare, sotto la lente d'ingrandimento c'è la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus che non ha ancora una data precisa e potrebbe far slittare alcuni turni di campionato.

Juventus-Napoli rinviata dopo la Coppa d'Africa: in arrivo l'ufficialità

Juventus-Napoli dovrebbe giocarsi il 6 gennaio a Torino. Ma con ogni probabilità non sarà così, proprio a causa del Derby d'Italia in Supercoppa che andrà ad accvallarsi al campionato. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, la Lega Calcio ha deciso che la sfida tra Inter e Juve dovrà disputarsi il 5 gennaio a San Siro. Ciò significa che Juve-Napoli, inzialmente in programma il 6 gennaio, sarà oggetto di rinvio.

"In queste ore si sta concretizzando l’ipotesi che Inter-Juventus si possa giocare il 5 gennaio a San Siro. La scelta causerebbe, in tema di calendario di Serie A, uno slittamento della sfida tra Juventus-Napoli e Bologna-Inter. Le due partite sarebbero recuperate più avanti, tenendo anche presente che a gennaio entra in scena anche la Coppa Italia, con l’ingresso delle big dagli ottavi del 12 e 19 gennaio".