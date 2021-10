JUVE NAPOLI RINVIATA - La notizia del giorno è stata data dalla Gazzetta dello Sport: la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Inter dovrebbe disputarsi il prossimo 5 gennaio a San Siro. La Lega Calcio avrebbe deciso di scartare l'ipotesi di giocarla in Arabia Saudita il 22 dicembre.

Juve Napoli rinviata: le possibili date per il recupero

La questione Supercoppa Italiana interessa (e non poco) anche al Napoli. Infatti, se la data del 5 gennaio dovesse essere confermata, il match Juventus-Napoli, in programma giovedì 6 gennaio alle ore 20:45, sarà rinviato a data da destinarsi. Una buona notizia per Luciano Spalletti che a gennaio dovrà fare a meno di Kalidou Koulibaly, Frank Anguissa e Victor Osimhen, impegnati in Coppa d'Africa con Senegal, Camerun e Nigeria. Ma quado sarà recuperata Juve-Napoli? Le possibili date (come al solito) non sono molte.

Juve Napoli rinviata

È praticamente impossibile pensare a un recupero nel mese di gennaio, considerando che Napoli e Juve faranno anche l'esordio in Coppa Italia. Infatti, il 12 e 19 gennaio le due squadre saranno impegnate negli ottavi di finale della coppa nazionale: da quest'anno, infatti, ci saranno gare di andata e ritorno agli ottavi. Dal 24 gennaio al 4 febbraio, invece, la Serie A si fermerà per la sosta delle nazionali. Nel caso Juve e Napoli dovessero superare il turno agli ottavi di Coppa Italia, i quarti di finale (gara secca) si disputeranno mercoledì 9 febbraio e, quindi, anche quella data è da escludere per il recupero.

A gennaio c'è la Coppa Italia: si può recuperare a partire da febbraio

Per trovare una possibile data bisogna arrivare a febbraio inoltrato. La Juve, con ogni probabilità, si qualificherà agli ottavi di Champions League. Giocherà l'andata o il 15/16 o il 22/23 febbraio ed ecco che in una delle due settimane (cioè quella in cui la Juve non giocherà il match di Champions) potrebbe essere inserita Juventus-Napoli. Ma tutto dipende anche dal Napoli. I partenopei non sono sicuri di passare il girone di Europa League come primi (in quel caso gli ottavi si giocherebbero il 10 e 17 marzo) e, quindi, anche quelle date potrebbero essere escluse. Perché, se il Napoli dovesse piazzarsi seconda in classifica nel suo gruppo, dovrà effettuare gli spareggi per qualificarsi agi ottavi. Questi spareggi si disputeranno il 17 febbraio (andata) e 24 febbraio (ritorno). Stesso discorso vale se il Napoli dovesse arrivare terzo nel girone e scendere in Conference League.

Quindi, sempre se la data del 5 gennaio per la Supercoppa Italiana dovesse essere confermata dalla Lega Calcio, bisognerà aspettare (di nuovo) che una delle due squadre uscirà dalle coppe per poter recuperare il big match tra Juventus e Napoli.