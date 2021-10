"È stata la Mano di Dio", Sorrentino ispirato da Maradona: il film è candidato all'Oscar

"È Stata la Mano di Dio", di Paolo Sorrentino, è il film che rappresenterà l'Italia nella selezione per il miglior film internazionale agli Oscar. Lo ha deciso la commissione di selezione istituita dall'Anica su richiesta dell'Academy che si è riunita oggi.

L'annuncio ufficiale di tutte le nomination sarà l'8 febbraio 2022 e la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 27 marzo.

È Stata la Mano di Dio: le date di uscita e la trama

La pellicola legata alla figura di Diego Armando Maradona uscirà in cinema selezionati dal 24 novembre e su Netflix il 15 dicembre 2021. L'anteprima mondiale del film avrà luogo il 2 settembre alla 78° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Racconta di Fabietto, un ragazzo della Napoli degli anni Ottanta, e della sua crescita tra innamoramenti (come quello per il calciatore del Napoli, Diego Maradona) e una tragedia familiare che cambierà per sempre la vita del protagonista.

ECCO IL TRAILER UFFICIALE: