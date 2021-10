Ultras, dal Comune frenano: "Non è un tema all'attenzione del sindaco. Non possono esserci free zone allo stadio"

Antonio De Iesu, Assessore alla sicurezza del Comune ed ex Questore di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del possibile ritorno dei gruppi organizzati allo stadio Maradona. Ecco quanto evidenziato:

Stadio Maradona Napoli

"Non mi risulta che il ritorno dei gruppi organizzati allo stadio sia un tema all’attenzione del sindaco e della giunta comunale. Ci sono delle leggi nazionali, un protocollo e un regolamento d’uso e le regole vanno applicate e rispettate.

Non possono esserci eccezioni, quindi non ci saranno zone in cui non si applicheranno le regole vigenti. Concedere una zona free a un gruppo di persone sarebbe discriminante".