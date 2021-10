Spalletti non ha resistito: svelato il retroscena sull'incontro con gli ultras di ieri

Quest'oggi, sulle sue pagine, Il Mattino ha rivelato un retroscena capitato ieri, poco prima della partenza della squadra per Roma. La voglia dell'allenatore Luciano Spalletti di godersi tutta l'aria di Napoli, tutta l'atmosfera e la carica che può regalare, che è in grado di dare. Già una volta, prima della gara col Torino, ha assistito alle manifestazioni d'affetto degli ultras più da vicino. Ora, prima della partita della sua vita, così come l'ha chiamata in conferenza stampa, voleva godersi tutto da un'altra prospettiva.

"Lui, Lucianone rimane colpito dall'abbraccio degli ultras. Vede le bandiere sventolare, sente i cori. Decide di uscire, di rompere i riti delle partenze. Lo dice a quelli delle forze dell'ordine. «Voglio salutarli». La squadra è già tutta nel bus che deve portarla alla stazione centrale. Lui si avvicina, chiede il silenzio, parte con l'orazione".