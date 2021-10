Spalletti incontra parla ai tifosi all'esterno del Maradona: "Importante sostenere la squadra, siete una grande forza!" (VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 17.15 - Bellissima sorpresa per i tanti tifosi all'esterno dello stadio Maradona. Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha infatti avuto un breve incontro con gli Ultras ringraziando i supporters per il sostegno: "Grazie, la vostra vicinanza è molto importante per noi. Ma ciò che davvero è importante è difendere i calciatori. In generale bisogna difendere i calciatori, perché sono loro quelli importanti. E voi siete una forza importante per noi. Siete tanta roba se ci state vicino". Queste le brevi parole pronunciate dal mister accolto da applausi e cori.

IL VIDEO:

https://www.instagram.com/p/CVYFM73FLG7/

ORE 16.58 - Sono arrivati da pochi minuti gli Ultras del Napoli, continua a crescere il numero di tifosi all'esterno dello stadio. Si attende soltanto l'arrivo della squadra che sarà salutata dalla folla.

ORE 16.40 - L'iniziativa degli Ultras Napoli 1972 sta riscuotendo un certo seguito tra i tifosi azzurri. Il gruppo organizzato di supporters partenopei, infatti, ha fatto circolare un volantino in giornata in cui veniva chiesto ai tifosi di radunarsi all'esterno dello stadio in modo da caricare la squadra azzurra prima della partenza per la trasferta di Roma.

Al momento, come è possibile vedere dalle foto scattate dal nostro inviato all'esterno dello Stadio Maradona, sono presenti circa un centinaio di tifosi. Si attende l'arrivo dei gruppi organizzati e, ovviamente, dei calciatori del Napoli.

LE FOTO:









Dal nostro inviato: Danilo De Falco