Salernitana-Napoli, c'è la notizia che non farà piacere ai tifosi azzurri

Arrivano brutte notizie per i tifosi del Napoli: vietata la trasferta di Salerno in programma il prossimo 31 ottobre. Il settore ospiti, dunque, resterà vuoto in occasione del derby di campionato contro la Salernitana.

Dopo la pronuncia dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che aveva ravvisato rilevanti criticità e rimandato la decisione al Casms per l'adozione di misure di rigore, il Gos riunitosi in briefing, in modalità telematica, ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi azzurri.

FOTO: Imago - Tifosi Napoli

La vendita dei tagliandi per la Curva Nord (settore ospiti) è stata vietata nelle province di Caserta, Avellino, Benevento e ovviamente Napoli. Non ci sono, invece, limitazioni in provincia di Salerno né in alcuni territori specifici, come l'Agro Nocerino Sarnese, dove abbondano i tifosi della squadra di Spalletti.