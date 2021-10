Pordenone, Ciciretti torna sul Napoli: "Dal ritiro si era già capito tutto"

Amato Ciciretti, centrocampista del Pordenone ed ex Napoli, ha rilasciato un’intervista a "Kissegna", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Nel ritiro estivo con il Napoli, mister Spalletti mi ha fatto una bellissima impressione. Dal ritiro si era intuito qualcosa sulla qualità della rosa del Napoli anche se quando c’ero io i vari Insigne, Mertens non c’erano ancora. Osimhen è fortissimo, ha una qualità incredibile quando corre con la palla tra i piedi, penso che sia uno dei migliori attaccanti in Serie A".

FOTO: Imago

"Con Politano ho un bellissimo rapporto. Per me Matteo si merita la Nazionale, già dallo scorso Europeo poteva starci benissimo nella rosa di Mancini che poi si è aggiudicata il titolo. La forza di Koulibaly è il fatto di essere sempre concentrato in tutto, lo vedi già dagli allenamenti va sempre a mille”.