Dal Comune, Ass. Cosenza: "Lavoreremo per far tornare i gruppi organizzati. Recupereremo spazi al Maradona e al Centro Paradiso"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto il professor Edoardo Cosenza, neo assessore alle infrastrutture ed alla mobilità del Comune di Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"Sono sempre andato in Curva, anche quando da assessore regionale avevo un pass per la Tribuna d'Onore, ho sempre scelto la curva. Ritorno dei gruppi organizzati in curva? Abbiamo in mente di poter mediare, il sindaco lo sa bene, io e l'assessore De Iesu avremo questo compito. Ci lavoreremo a breve, senza tifo organizzato non ha senso andare allo stadio, infatti non ci sto andando.

FOTO: Getty - Napoli Stadio Maradona

Dobbiamo fare delle regole, ma manco a fare una discriminazione. Anche il Questore De Iesu è d'accordo: per esempio possiamo creare una fan zone. Ci sono una serie di aspetti da chiarire. Lo stadio è un mortorio così.

Lo stadio? Ci sono spazi molto grandi da utilizzare, utilizzati per 15 giorni solo ad Italia '90, si può lavorare lì per Museo e Store del Napoli. Il Centro Paradiso è un monumento a Maradona e non può marcire così. Bisogna pensare in grande".