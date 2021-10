Spalletti una sorpresa anche fuori dal campo, il giornalista di Sky: "Vi dico cosa ha di speciale"

Il giornalista e inviato Sky Francesco Modugno ha commentato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la grande vittoria del Napoli di ieri sera.

"Ieri è stata una delle migliori prestazioni della stagione, anche tenendo in considerazione le numerose rotazioni (per non dire turnover che a Spalletti non piace!). Anche chi è sceso in campo contro il Legia, comunque, ha dimostrato sul campo di essere una signora squadra, con una prestazione da grande squadra.

Insigne? Ha segnato un gol capolavoro: in quella rete c'è tutto, la visione periferica, la precisione e la tecnica, la potenza, anche la voglia di sbloccare una partita che si era complicata. Per quanto concerne il suo rinnovo, certe trattative come questa sono molto difficili, anche se le parole di Giuntoli sono indicative.

Foto: Getty - Spalletti Napoli

SPALLETTI SPECIALE NEI RAPPORTI

Spalletti? È una persona brillante, anche e soprattutto fuori dai microfoni. È un personaggio, ma nell'accezione positiva del termine. Ero curioso di conoscerlo: è speciale nei rapporti umani e poi, ovviamente, è un grande allenatore".