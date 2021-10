Giuntoli: "Rinnovo Insigne? Vogliamo che resti, stiamo parlando con l'agente"

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 poco prima dell'inizio di della gara tra gli azzurri e il Legia Varsavia. Queste le sue parole:

"Turnover? Il nostro allenatore è stato chiaro in conferenza stampa: lui ha scelto i titolari adatti per provare a vincere questa gara, tenendo conto dello stato psicofisico di tutti.

Giuntoli Napoli Legia Varsavia

Mertens? Per noi è fondamentale: viene da un infortunio lungo e ci vorrà tempo per lui per tornare al 100%. Noi, ovviamente, lo aspettiamo, sperando che già da stasera possa fare qualcosa di importante.

Rinnovo di Insigne? Noi vogliamo che rimanga e lui stesso vuole restare a Napoli. Il club ha i suoi parametri, stiamo parlando con il suo agente. Se Pisacane avesse dovuto andare a Milano per parlare con l'Inter, lo avrebbe fatto in moto meno evidente.

Zoccolo duro? Sì, il mister cerca sempre di dare una chiara identità alla squadra, puntando forte su quattro/cinque calciatori. Lo stesso Insigne, ogni tanto, viene sostituito negli ultimi venti minuti, per risparmiarlo un po' per la partita successiva.

Insigne capitano Napoli

Meret non titolare? No, oggi parte dal 1'. È stato fuori domenica per scelta tecnica, ma anche negli altri anni lui e Ospina si sono alternati. Anche Spalletti farà così quest'anno, ma è normale quando hai due grandi portieri.

Spogliatoio più unito? Negli ultimi due anni e mezzo la squadra è stata rifondata completamente: ci va tempo per avere la giusta amalgama e intesa per fare il risultato. Ora sembra che nulla ci possa scalfire, poi vedremo".