Legia Varsavia, Michniewicz: "Tre giocatori del Napoli mi hanno impressionato"

Czeslaw Michniewicz, allenatore del Legia Varsavia, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3 a 0 contro il Napoli nella gara valevole per la terza giornata di Europa League. Di seguito quanto evidenziato:

"Abbiamo giocato molto bene nei primi 80 minuti. Peccato, in 10 minuti abbiamo perso la speranza di poter vincere. Il Napoli è molto forte, lo sappiamo. Ci tengo a ringraziare tutti perché questa sconfitta ci ha insegnato molto. Ci sono stati anche momenti positivi, ci sono stati dei momenti dove potevamo segnare. Abbiamo sfiorato l'1-1, molti calciatori erano dispiaciuti per le occasioni sprecate".

FOTO: Imago

"Osimhen? Si tratta di un attaccante difficile da controllare. Le scelte di formazione sono state fatte con criterio. Avremmo potuto approfittare meglio di alcune situazioni. Difensori come Manolas e Koulibaly sono esperti e bravi. Abbiamo commesso anche degli errori, non tutto è stato perfetto".