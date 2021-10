Ugolini: "Mertens importante per Osimhen: ecco come lo ha aiutato"

Massimo Ugolini, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport prima dell'inizio di Napoli-Legia Varsavia, gara valida per la terza giornata del girone C di Europa League. Di seguito quanto evidenziato:

"Mertens importante per il Napoli, ma anche per Osimhen. C'è stato subito un feeling tra i due e il belga ha aiutato Osimhen a gestire i rapporti in una piazza complicata come Napoli. Mertens è un ragazzo intelligente. Ha scelto l'intervento sapendo che sarebbe stata una stagione lunga, anche pagando dazio all'inizio".