Insigne: "Rinnovo? Devo stare sereno, la gente sa quello che sta succedendo"

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Legia Varsavia, gara valida per la terza giornata del girone C di UEFA Europa League vinta dagli azzurri per 3 a 0. Di seguito quanto evidenziato:

"Ho fatto un grande gol, sono contento di aver aiutato la squadra a vincerla. Ora bisogna recuperare le energie, domencia abbiamo una partita importante".

"L'importante è non subire gol. Le squadre ci studiano, cercano di limitarci visto che davanti abbiamo qualità. Dobbiamo stare sempre sul pezzo, soprattutto in fase difensiva: lì spesso ci sbilanciamo e ci perdiamo. Questo è quello che ci chiede anche il mister, di aiutare in fase difensiva".

FOTO: Imago

"Primo gol su azione, mi pesa? No, pesare no, io cerco sempre la prestazione, non importa se non faccio gol. Anche domenica scorsa ero contento perché avevamo vinto anche se non avevo segnato, io cerco di dare una mano".

"Rinnovo del contratto? Adesso sono sereno e devo pensare solo al campo. Non posso fasciarmi la testa a pensare ad altre cose, gli agenti servono a questo. La gente sa che l'agente sta parlando con la società. Io cerco di stare tranquillo, così anche i miei compagni restano sereni. Io sono il capitano e devo dare forza alla mia squadra. Dopo l'errore di domenica dal dischetto mi sono disperato e da capitano è un brutto segnale per i miei compagni. Non deve più accadere, io sono il capitano e devo dare forza alla mia squadra. Dopo aver sbagliato il rigore mi sono tirato su e ho cercato di non pensarci, oggi ho fatto una gran prestazione e questa è la cosa più importante".