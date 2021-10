Elmas: "Giochiamo come una famiglia, non esiste un Napoli B"

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio di Napoli-Legia Varsavia, gara valida per la terza giornata del girone C di UEFA Europa League. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago

"Partita importante per noi, dobbiamo vincere per forza se vogliamo andare avanti. Sappiamo già tutto, andiamo in campo per vincere. Occasione per me? Tutti siamo da Napoli, giochiamo tutti come una famiglia, non c'è un Napoli B. Giochiamo come una famiglia, andiamo a vincerle tutte".