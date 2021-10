Spalletti annuncia: "Andremo in ritiro, Hanno deciso due calciatori"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Legia Varsavia di Europa League, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato della scelta da parte della squadra azzurra di andare in ritiro per questa sfida. Ecco quanto evidenziato:

"Andremo in ritiro, ma non per tenere lontani i giocatori dalle famiglie. I calciatori hanno scelto il ritiro quando si è proposto. Il comandante ed il capitano (Koulibaly e Insigne, ndr) hanno scelto il ritiro.

Spalletti Napoli Conferenza stampa

Una delle insidie è che qualcuno si alleni meno bene, il livello di qualità va mantenuto anche in allenamento. Se uno non gioca c'è chi ha la reazione corretta e chi abbassa il suo livello, in una rosa di livello come hanno tutte le squadre che puntano alla Champions c'è anche la gestione di queste gare che ti possono dare una mano per gestire il gruppo".