Insulti al portiere allo stadio Maradona: "Danno causato dall'assenza degli Ultras"

Nelle prime gare di questo campionato di Serie A allo stadio Maradona si sta spesso assistendo ad una pratica da una parte dei tifosi del Napoli decisamente poco galante e sportiva: ovvero gridare un fastidioso insulto al portiere avversario nel momento del rinvio dal fondo.

L'argomento è stato affrontato su Radio Marte dal giornalista Raffaele Auriemma, che ha preso di mira quella parte di tifo autrice degli insulti al portiere della squadra avversaria, così come accaduto domenica scorsa nei confronti di Milinkovic-Savic del Torino. Ecco quanto evidenziato:

Tifosi Napoli stadio Maradona

"Ma Milinkovic-Savic che vi ha fatto? Perché mai ogni volta che un portiere avversario rinvia il pallone dovete gridargli "me**a!".

Questo è un altro danno causato dall'assenza degli Ultras dalle Curve. Senza nessuno che guida il tifo, gli idioti emulano gli altri idioti, come succede in altri stadi. Pensate a fare il tifo per la vostra squadra invece di fare gli st***zi".