"Mi vuoi provocare? Cambia canale", pazzesca lite tra Bargiggia e Pedullà

Davvero curioso ciò che sta accadendo sul web, con una lite social che vede coinvolti due giornalisti particolarmente conosciuti: Paolo Bargiggia e Alfredo Pedullà.

I due esperti si calciomercato si sono scontrati a causa delle parole di Sarri pronunciate oggi in conferenza stampa, che si è lamentato della differenza di trattamento tra lui (squalificato dopo il parapiglia nel post partita Milan-Lazio, ndr) e quello nei confronti dei calciatori dell'Inter, che non hanno avuto nessuna sanzione nonostante avessero aggredito Felipe Anderson dopo la rete del 2-1 sabato scorso in Lazio-Inter.

Ecco cosa è successo:

Piange sempre e ha più di 60 anni! Prendesse esempio da Pioli...@OfficialSSLazio https://t.co/g9USChivwq — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) October 20, 2021

Ovvio. Poi c'è chi ha più cultura sportiva e chi no; chi fa l'agita popolo e chi no...Chi alimenta la cultura di alibi e sospetti e chi no! https://t.co/YJGitx8MU2 — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) October 20, 2021

Mah...A volte i particolari buoni rapporti con gli addetti ai lavori oppure un'intervista esclusiva che ci rilasciano li fanno diventare troppo "amici"...Ed è vero anche il contrario. https://t.co/aKl60pNo4g — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) October 20, 2021

La tua intervista a Sarri in estate in questo caso. Poi sappiamo bene che dove ci sei tu i canali sono totalmente occupati per chi sa fare questo mestiere. E magari pure il cronista di mercato...Cambiare canale è un mistero a quel punto. Ma tant'è! https://t.co/IDjfh3Yg0v — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) October 20, 2021