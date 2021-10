"Non mi ha mai convinto", l'ex difensore del Napoli demolisce Manolas

A “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Gyorgy Garics, ex calciatore di Napoli, Atalanta e Bologna. Ecco quanto evidenziato:

"Rrahmani? Lo conoscevo poco, il suo rendimento è stato una grande sorpresa, ma non mi meraviglia: è passato per le sapienti mani di Spalletti, un allenatore che ha trasformato, ad esempio, gente come Cassetti e Tonetto in fenomeni. Sta accadendo lo stesso anche con Amir. Poi, accanto a Koulibaly è facile esprimersi al meglio e dimostrare le proprie caratteristiche. Personalmente, Manolas non mi ha mai convinto.

Foto: Getty - Garics Napoli

Napoli al primo posto? Non è una sorpresa, la squadra ha avuto una crescita costante negli anni. Oggi mi sembra che gli azzurri, grazie a Spalletti, siano spensierati come lo era il mio gruppo: noi non avevamo pressioni visto che eravamo appena stati promossi e tutto ciò che conquistavamo sul campo era positivo. Luciano ha detto a Dazn che gli Scudetti si vincono con le brave persone, io aggiungerei anche che c’è bisogno di uomini veri, quelli che oggi ha a disposizione nella sua rosa. Quando si riesce ad avere ragazzi che pensano al bene della squadra, piuttosto che al proprio, accettando sostituzioni e minutaggi ridotti, si può arrivare lontano.

Quali sono i miei progetti? A breve sarà pronto il mio centro sportivo a Castel Volturno, mi occuperò di questo. Sono ambasciatore del ‘Padball’ in Austria e Lichtenstein, ma ho scelto di restare nella terra che mi ha avviato al professionismo calcistico. Sono molto legato alla città di Napoli, sentivo il bisogno di fare qualcosa per i napoletani e ho deciso di investire nello sport di base".