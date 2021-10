"Non lo conosce, deve stare a casa!", Auriemma infuriato in diretta

Il giornalista Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Marte accusando pesantemente l'arbitro Daniele Orsato, che domenica sera si è reso protagonista di una svista in occasione del calcio di rigore concesso in Juventus-Roma e soprattutto avendo detto ai calciatori in campo la frase "sul calcio di rigore non si applica mai il vantaggio". Di seguito lo sfogo di Auriemma:

Orsato Juventus Roma

"Caro Orsato, tu devi cambiare attività! Non puoi pensare di essere più intelligente di noi, se non conosci il regolamento non puoi arbitrare più! E tra poco succederà".