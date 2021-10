Gli chiedono di Meret: Spalletti sbotta in conferenza stampa

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, valida per l'ottava giornata di Serie A. Tra i temi trattati, quello del dualismo tra i due portieri azzurri, Meret e Ospina. Di seguito quanto evidenziato:

"Se ho deciso che Ospina giocherà? Sì, certo che ho deciso, ma non lo dico. Dire che Meret sarà in campo perché Ospina è in ritardo dal rientro dalle Nazionali non mi sembra un complimento verso Meret. Sembra che giochi solo perché l'altro è in ritardo, non perché è del livello di quell'altro. Il discorso è diverso, avrà più spazio perché se lo merita, non perché c'è un problema. L'altra volta c'era bisogno, è sceso ed è andato in campo, pur non sapendo bene dov'era tra fuso e viaggi, ora perché questo viene presentato come un problema?".

FOTO: Imago

"Sono tormentoni per voi, per me sono evoluzioni: i portieri possono avvicendarsi, bisogna fare delle valutazioni in base a ciò che accade in campo. Sono ruoli doppi che danno dei vantaggi: magari ci fosse in tutta la squadra come ce l'abbiamo lì o in attacco tra Osimhen, Mertens, Petagna, Insigne, Lozano, Politano, Ounas. Ospina ha preso 10 in pagella in Colombia, io non l'avevo mai visto prendere da nessuno, è in condizione, in grande forma".