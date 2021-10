Titolare contro il Torino? Arrivano le parole di Spalletti sulle condizioni di Mertens

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, valida per l'ottava giornata di Serie A. Tra i vari temi trattati, quello delle condizioni fisiche di Dries Mertens, attaccante azzurro. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago

"Come sta Mertens? Mertens l’ho visto bene, si è messo definitivamente alle spalle questo periodo e si sente realmente parte dei 16 titolari che ci sono per partita. Noi continuiamo a parlare di 11 titolari, ma dobbiamo uniformarci. Con i 5 cambi i titolari non sono più 11: al massimo lo sono solo nelle menti di chi vuole cercare il dubbio delle formazioni. Ci sono i titolari dei 60 minuti ed i titolari dei 35': questi ultimi possono risolverla in qualsiasi momento e quindi hanno la stessa importanza di chi ha la maglia all'inizio".