Lucca rivela: "Una mia caratteristica soprende tutti, il mio idolo gioca in Serie A"

Lorenzo Lucca, giovane attaccante del Pisa, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportweek dove ha parlato di sé e della propria carriera. Il calciatore è finito nel mirino di molte squadre di Serie A (tra cui il Napoli) per il suo rendimento nell'attuale stagione di Serie B, dove conduce la classifica marcatori con 6 gol all'attivo. Di seguito quanto evidenziato:

"Le mie qualità migliori sono l'agilità e la coordinazione insieme alla tecnica. Per mia fortuna ho potuto affinarla grazie ad allenatori che l'hanno curata parecchio. Pochi si aspetterebbero che uno alto come me sia così tecnico. Il mio idolo è Ibrahimovic, per me è il più forte di sempre: studio i suoi colpi e cerco di imitarlo".

FOTO: Imago

"Convocazione in Nazionale? Non ne sapevo nulla. Poi una sera mi chiama Imborgia alle dieci e mezza e mi dice che era tutto vero. Voleva dire che Mancini mi tiene d'occhio ma per ora non mi avrebbe convocato. Quindi la notizia era vera, ma non si sarebbe tradotta in qualcosa di concreto. Perciò Imborgia voleva dirmi: pensa a lavorare e non fare il fenomeno. Ma con me non c'è pericolo: ho una grande consapevolezza di me stesso, però non faccio il fenomeno".