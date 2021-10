"Cosa manca a Fabian per fare il regista?": Spalletti spiazza tutti e "smentisce" Ancelotti

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, valida per l'ottava giornata di Serie A. Tra i temi trattati, quello del ruolo di Fabian Ruiz, centrocampista azzurro. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago

"Cosa manca a Fabian Ruiz per fare il regista? Non gli manca niente, non fa una sorta di regista: lui fa il regista, tocca più palloni di tutti ed è nel mezzo di tutti gli sviluppi e le costruzioni. Quello è il suo ruolo: sa giocare, ha resistenza, tecnica, fisico. Avergli ridotto lo spazio dove giocare lo ha pure favorito".

Avrebbe certamente qualcosa da ridire Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli dal 2018 al 2019. L'ex tecnico degli azzurri ha sottolineato in più di un'occasione durante la sua esperienza partenopea il fatto che Fabian Ruiz non potesse ricoprire il ruolo di regista, non essendo dotato delle caratteristiche adeguate. "Fabian è disponibile, ma non farà mai il regista a Napoli" aveva detto Ancelotti alla vigilia di un Napoli-Sampdoria. La gestione del centrocampista spagnolo nell'attuale Napoli di Spalletti, però, lo ha smentito senza ombra di dubbio.