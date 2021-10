Nuove maglie Napoli, disponibili al Fan Shop di Scafati

Particolari e innovative, soprattutto per l'idea dell'autoproduzione. Aurelio De Laurentiis in estate ha fatto un po' attendere i tifosi riguardo le nuove maglie del Napoli ma dando vita ad un progetto tutto suo che crescerà pian piano nei prossimi anni.

Già in questa stagione ci saranno maglie uniche, come quella che il Napoli sta preparando per domenica, contro il Torino, in occasione della ricorrenza di Halloween del 31 ottobre. Secondo alcune indiscrezione potrebbe essere nera, o grigia, la nuova maglia ma il Napoli non ha ancora mostrato nulla in merito, se non un'immagine generale sui propri profili social per accrescere la suspense.

Nuove maglie Napoli al Fan Shop di Scafati

Nel frattempo le maglie firmate EA7 sono finalmente disponibili per i tifosi e gli amanti delle casacche partenopee. A Scafati, infatti, nell'unico Fan Shop addetto alla vendita delle nuove maglie del Napoli nella provincia di Salerno, potrete trovare le nuove divise, con la possibilità di personalizzarle a vostro piacimento.

La maglia più venduta? Insigne ed Osimhen se la giocano per ora. E non poteva non essere così, considerando l'inizio strepitoso di campionato del nigeriano e la leadership del capitano azzurro.

Tra l'altro nel Fan Shop di Scafati potrete trovare anche l'abbigliamento da passeggio firmato EA7.

Qui sotto trovate la pagina Instagram del rivenditore.

https://www.instagram.com/fanshop_napoli_scafati/