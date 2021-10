Nube tossica su Napoli, incendio in una fabbrica di plastica ad Airola

NUBE TOSSICA NAPOLI - Una nuvola nera sta ricoprendo Napoli in questi minuti. No, non c'entra il meteo purtroppo. La nube, ad alto contenuto tossico, che sta ricoprendo la città è la conseguenza di un incendio scoppiato ad Airola, nel Sannio, dove le fiamme sono divampate in un deposito della Sepa, un'azienda di produzione di componentistica in plastica per l'automotive.

Per ora - come si legge attraverso l'edizione online del Il Mattino - non si è ancora compreso quali siano le cause che hanno portato all'incendio. Le fiamme hanno prodotto una nube di fumo che ha attraversato tutta la zona sannita, ricoprendo anche gran parte del casertano. Anche da Napoli la nuvola tossica ora è chiaramente visibile.

Nube tossica a Napoli (foto dal Centro Direzionale)

Nube tossica su Napoli, incendio spaventoso ad Airola

Il sindaco del paese di Airola, Vincenzo Falzarano, ha commentato l'episodio definendo la "situazione spaventosa". L'amministrazione del Comune ha lanciato un appello a tutti i cittadini. Sulla pagina Facebook del Comune di Airola si invitano tutti i cittadini a "chiudere le finestre e abbandonare le case, se investite dalla traiettoria del fumo". Nella giornata di domani, 14 ottobre 2021, tutte le scuole resteranno chiuse.

Per ora le nubi e il pesante odore dello stesso hanno invaso il sannio, parte del nolano e sono ben distinte anche nel quartiere Vomero di Napoli. Nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco - impegnati per ora per domare l'incendio - non è stato possibile arginare i danni e l'inquinamento ambientale che provocherà il propagarsi del fumo.

Solo gli esami, che verranno effettuati successivamente, rileveranno il livello di tossicità nell'aria causato dall'incendio.