Insigne in MLS? L'intermediario che ha incontrato gli americani a Napoli svela tutto

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Andrea D’Amico, agente e intermediario di mercato, soprattutto nell'affare Osimhen. Ecco quanto evidenziato:

"Come finirà la situazione Insigne? Insigne non si trasferirà in America. Normale che ci siano delle voci ma non succederà niente. Se ci sono stati dei colloqui con persone che volevano Insigne in Mls? Assolutamente no, non è stato mai citato il suo nome. Non abbiamo mai pensato di portare Lorenzo a giocare negli Stati Uniti. È stato un semplice incontro per motivi legati a possibili investimenti immobiliari del giocatore negli 'states'.

Insigne in MLS? Parla l'intermediario Andrea D'Amico

Le società spendono molto per il cartellino dei giocatori rispetto all’ingaggio, non penso su questa cosa ci sia rimedio, già è tanto che le società riescano a muovere i propri patrimoni per comprare questi campioni.

Sono molto felice di vedere che Osimhen stia facendo bene con il Napoli e in nazionale, è un giocatore forte e farà ancora meglio dato che è molto giovane e ha ancora da imparare. Un altro Osimhen? Credo che il Napoli abbia un organico fortissimo con tanti giocatori di qualità e un grande allenatore carismatico come Spalletti".