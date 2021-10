Oggi è al Torino, Giuntoli lo apprezza molto: l'anno scorso ha provato a portarlo al Napoli

Il giornalista di Radio Kiss Kiss, Valter De Maggio, ha fornito un'interessante indiscrezione di calciomercato riguardante il Napoli. Ecco quanto evidenziato:

PIACEVA A GIUNTOLI, IL NAPOLI HA PROVATO A PRENDERE OLA AINA DAL TORINO

FOTO: Imago Ola Aina Torino Napoli

"Contro il Napoli, il Torino di Juric recupera anche Ola Aina. Sul calciatore c'era il forte interesse anche del Napoli, Cristiano Giuntoli lo apprezzava per la sua fisicità e per la duttilità nel saper giocare più ruoli.

Il Napoli ci aveva provato seriamente lo scorso anno, il giocatore però preferì a sorpresa passare al Fulham in prestito. Il club inglese però non l'ha riscattato e in questa stagione è tornato al Torino".