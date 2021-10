Domenica alle ore 18:00 andrà in scena Napoli-Torino, gara valida per l'ottava giornata di Serie A. La squadra granata oggi è scesa in campo per cominciare a preparare al meglio la sfida del Maradona. Di seguito il comunicato ufficiale della seduta d'allenamento odierna:

Foto: Imago

"Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo la riattivazione muscolare, in campo, Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica, con esercitazioni a tema, cui ha preso parte anche Aina, in gruppo dopo aver risposto alla convocazione della Nigeria. Seduta differenziata per Pobega, lavoro aerobico per Praet e Verdi, terapie e programma personalizzato per Kone, training specifico per Pjaca. Domani in calendario una sessione di allenamento".