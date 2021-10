Toni: "Osimhen come Shevchenko. Spalletti? A Napoli per la fame di vincere"

Il Napoli di Luciano Spalletti sta stupendo tutti con un inizio di stagione ad altissimi livelli. Gli azzurri, da più fronti, sono considerati i favoriti per lo Scudetto anche se la strada è ancora lunga fino alla fine. Tra i migliori di questo inizio stagione c'è sicuramente Victor Osimhen. Il nigeriano sta facendo parlare molto bene di sé anche grandi ex attaccanti come Luca Toni.

L'ex stella del calcio italiano, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha paragonato Osimhen a Shevchenko, per i movimenti in campo e per la voglia che mostra.

"Prima che arrivasse in Italia non lo conoscevo bene. Lo trovo molto migliorato rispetto allo scorso anno, anche dal punto di vista tecnico e penso sia merito di Spalletti che è molto esigente. In velocità, poi, è devastante. Mi ricorda Andriy Shevchenko per il modo di svariare su tutto il fronte d'attacco e per la grande rapidità. Solo lui e Abraham possono garantire 25 gol in Serie A".

Toni Spalletti Osimhen

Toni: "Spalletti a Napoli per la fame di vincere"

Luca Toni, poi, si è soffermato sul lavoro attuato da Spalletti al Napoli. L'ex centravanti di Verona e Juventus, tra le altre, non ha dubbi sulla voglia di vincere del tecnico azzurro.

"Il Napoli con Spalletti può fare il salto di qualità. Conosco bene l'allenatore e la sua ambizione. Anche quando eravamo insieme all'Empoli e non aveva ancora vinto nulla, aveva tantissima voglia di crescere. Poi in Russia si è preso quello che meritava. A Napoli sta facendo bene e non è certo un caso. Ha scelto una piazza così calda e importante dopo due anni di stop perché vuole vincere qualcosa".