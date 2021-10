"Incontro in un ristorante a Napoli, li ho visti io!", De Maggio lancia la bomba di mercato

Valter De Maggio, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione "Radio Goal" in merito alle indiscrezioni che vedrebbero Lorenzo Insigne vicino alla MLS. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago

"Oggi tiene banco il caso Insigne, dopo l'indiscrezione lanciata da Il Mattino con una proposta da parte della MLS. In un noto ristorante a Piazza Dei Martiri si sono visti a pranzo Lino di Cuollo, vicepresidente della MLS, e l'intermediario Andrea D'Amico, che al tempo portò Giovinco in MLS e Osimhen a Napoli. Da capire poi i contenuti di questa chiacchierata.

Non c'è bisogno di verificare la fonte, ero nel ristorante e ho potuto constatare l'incontro con i miei occhi. Da quello che mi risulta, però, ad Insigne la possibilità di emigrare in America non convince. La mia sensazione è che alla fine possa restare a Napoli".