Insigne è il sogno della MLS: emissari americani a Napoli

Lorenzo Insigne potrebbe diventare "americano": almeno per un breve periodo della sua vita calcistica. Il capitano del Napoli sta decidendo con cura il suo futuro e ora sulle sue tracce ci sono anche diversi club della MLS. A raccontarlo è l'edizione odierna de Il Mattino che spiega come ci sia più di un semplice interessamento da parte di diversi club.

Futuro Insigne in MLS: emissari americani a Napoli

Lorenzo Insigne ha attirato gli occhi della MLS. Il contratto in scadenza e l'età ancora giusta per poter fare grandi cose hanno portato i club a stelle e strisce a contattare l'entourage del capitano del Napoli per sondare la disponibilità ad un clamoroso trasferimento.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, tramite emissari e intermediari arrivati fino in città e, l'America ha contattato Insigne. Addirittura in queste ultime ore si sono intensificati i contatti con Insigne per un futuro che nessuno poteva immaginare. Nulla ancora di deciso, ovviamente: tutto dipenderà dalla volontà del fantasista napoletano e dal rinnovo con il Napoli che, però, è ancora in alto mare.