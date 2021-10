I biglietti per Napoli-Torino sono certamente uno degli argomenti più caldi tra i tifosi del Napoli in questo periodo di sosta. Dopo la sosta Nazionali infatti, il Napoli affronterà il Torino, domenica 17 ottobre alle 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. I biglietti per la sfida Napoli-Torino sono stati messi in vendita alle ore 15 di martedì 5 ottobre 2021, come comunicato sul proprio sito ufficiale dalla società partenopea.

GENOA, ITALY - SEPTEMBER 23: Fans of Napoli sing before the Serie A match between UC Sampdoria and SSC Napoli at Stadio Luigi Ferraris on September 23, 2021 in Genoa, Italy. (Photo by Getty Images)

Biglietti Napoli Torino, la situazione della vendita

Secondo quanto evidenziato da TicketOne, la vendita dei biglietti per la partita è andata a gonfie vele con i settori dello stadio che sono praticamente tutti esauriti. Nonostante le proteste a causa delle limitazioni imposte dal regolamento d'uso dell'impianto dunque, la passione del tifo partenopeo non ha limiti. Non sono però terminati tutti i posti disponibili per il match, perchè da domani la capienza dell'impianto sarà ampliata al 75% e dunque nuovi tagliandi saranno messi a disposizione dei tifosi

I prezzi dei biglietti di Napoli Torino

Questi i prezzi dei biglietti di Napoli-Torino:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 50,00

Curve € 25,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Altre Informazioni sui biglietti

Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente.

Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi. Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale (pdf), sarà necessario stamparlo ed esibirlo agli ingressi dello stadio.

Non sarà consentito il cambio utilizzatore.

Le squadre

Il Napoli arriva a questa sfida da capolista solitaria, con 21 punti in 7 partite. La squadra di Spalletti ha segnato ben 18 gol, con una media di più di 2 gol e mezzo a partita, avendone subiti appena 3. L'unica squadra ad aver segnato al Maradona è stata l'altra torinese, la Juventus. In 3 partite tra le mura amiche i partenopei hanno segnato 2 gol in ogni sfida, con due clean sheet.

Il Torino, prima di perdere il derby dello scorso weekend, veniva da 4 risultati utili consecutivi. Era partita male l'avventura di Juric sulla panchina granata, con 0 punti nelle prime due giornate, mentre adesso si trovano già a metà classifica con 8 punti.

Indisponibili

Per il Napoli sono appena due i giocatori a rischio, in attesa di eventuali sgambetti delle Nazionali. Lobotka e Ounas, sono entrambi a rischio, ma non dovrebbero stare ai box più di quella partita.

Nel Torino, invece, potrebbe tornare dopo un mese di stop capitan Belotti. Anche gli acquisti estivi Pjaca e Praet sono in dubbio. Chi è sicuro di non partire per Napoli è invece Verdi, che rientrerà a fine ottobre.