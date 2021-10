"Il Napoli avrebbe vinto lo scudetto con lui", sarebbe stata l'arma in più nella squadra di Sarri

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fulvio Marrucco, agente. Ecco quanto evidenziato:

"I possibili due anni di reclusione per l’autore degli insulti a Koulibaly? Chi si accontenta gode. Inoltre, non mi sembra che gli improperi a Kalidou venissero da una sola persona, è riduttivo colpevolizzare un solo individuo. Pretendo una giustizia più severa per casi del genere, bisogna considerare che i colpevoli di questi insulti sono padri di famiglia, responsabili dell’educazione delle future generazioni.

Ghoulam Napoli

Il rientro di Mertens? È fondamentale, avrà voglia di fare una grande annata sia per lasciare un ottimo ricordo in quello che sarà il suo ultimo campionato in maglia azzurra sia per cancellare la scorsa stagione, sicuramente la più opaca della sua esperienza partenopea.

Il recupero di Ghoulam? È stato un calciatore splendido, sono convinto che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto nel 2018 se Ghoulam non si fosse infortunato. Ci sono tre mesi prima dell’inizio del mercato di riparazione per verificare le sue condizioni e capire se servirà o meno intervenire in quel settore".