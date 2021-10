Italia-Argentina si gioca a Napoli? L'annuncio di Gravina

Italia e Argentina si sfideranno nel 2022 per la Supercoppa tra la vincente di EURO2020 e la Copa America 2021. Non c'è ancora la data precisa ma la gara dovrebbe disputarsi a giugno. L'ultimo ostacolo da superare è il luogo di svolgimento. In onore di Maradona, da più parti si chiede che si giochi allo Stadio Maradona di Napoli ma UEFA e CONMEBOL devono ancora accordarsi.

Gravina: "Italia-Argentina? Vorrei si giocasse al Maradona"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato al Festival di Trento, tra le altre cose, anche della Supercoppa tra Italia e Argentina.

"Sarà una competizione incardinata nel futuro, sarà bella questa Supercoppa tra Europa e Sudamerica. Non sappiamo dove: mi piacerebbe Napoli, ma sento parlare anche di altre realtà".

Finale Champions League in Italia? "A noi interessa l'Europeo del 2028. Da troppi anni in Italia non si organizza un evento, voglio chiudere il mio ciclo in Federazione portando a casa questo risultato. Sul Mondiale ogni due anni c'è stato un mio secco no".