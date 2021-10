"Non sarà facile", Insigne gela i tifosi sul rinnovo

Ospite al Festival dello Sport di Trento (anche se collegato in via telematica), il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha toccato diversi temi interessanti.

Oltre ad un flashback sulla vittoria dell'Europeo, infatti, il numero dieci della Nazionale ha parlato anche del complicato rinnovo di contratto con il Napoli.

Insigne Napoli Italia

"Se il Mondiale in Qatar sarà ancora da calciatore del Napoli? Come sapete ho un contratto fino al 2022. È in scadenza, ma come ho detto in questi giorni voglio soltanto rimanere concentrato sul campo.

Delle altre situazioni se ne occupa il mio procuratore, che recentemente ha parlato con il presidente. Non è una questione facile".