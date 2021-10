Insigne torna sul trionfo agli Europei: "Io, Verratti e Immobile l'abbiamo fatto dopo la finale"

Il capitano del Napoli e numero dieci della Nazionale Lorenzo Insigne è intervenuto al Festival dello Sport di Trento, collegato in via telematica con il CT Roberto Mancini. Queste le sue dichiarazioni:

"La sconfitta contro la Spagna? Ovviamente dispiace non avere vinto, ma non ci possiamo buttare giù. Fra due giorni c'è un'altra partita importante, dobbiamo mantenere alto l'entusiasmo e continuare con il sorriso.

Gli Europei? È stata chiaramente un'emozione enorme ma anche una grandissima responsabilità: sapevamo di avere le potenzialità per fare qualcosa di importante.

Insigne Italia vittoria Europeo

Dopo la finale io, Immobile e Verratti ci siamo messi a piangere insieme. Il gruppo è sempre stato un qualcosa in più per noi, ce ne siamo accorti subito. Siamo come una famiglia, sin dal primo giorno ci siamo messi subito a scherzare.

Rigore in finale? Se fossi stato in campo mi sarei preso la responsabilità. Abbiamo la fortuna di avere un grande portiere. Abbiamo sbagliato due rigori, ma lui ne ha parati tre. È stata la nostra fortuna avere Gigio in porta".