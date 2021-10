Giocatori del Napoli impegnati in nazionale: oggi tocca a due azzurri

Sono undici gli azzurri convocati dalle loro nazionali per le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali. Ieri ha giocato Osimhen, uscito sconfitto con la sua Nigeria nel match contro la Repubblica Centrafricana, mentre stanotte sono andate in scena le gare di Colombia e Messico con Ospina e Lozano protagonisti.

Anguissa Camerun Mozambico

Oggi invece toccherà a due centrocampisti azzurri: Elif Elmas e Frank Anguissa. Alle ore 20:45, il macedone sarà impegnato con la sua nazionale nella gara contro il Liechtenstein, gara valida per la settima giornata del Gruppo J delle qualificazioni Mondiali. Anguissa, invece, sfiderà il Mozambico con il suo Camerun per la terza giornata del Gruppo D per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.