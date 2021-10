Ospina e Lozano protagonisti con Colombia e Messico: i risultati

Undici giocatori del Napoli sono impegnati con le proprie nazionali durante questa sosta, per disputare le gare di qualificazioni ai prossimi Mondiali. Nella notte italiana sono andate in scena le gare di Colombia e Messico che hanno visto protagonisti David Ospina e Hirving Lozano.

Ospina Uruguay Colombia

Ospina ha giocato a Montevideo contro l'Uruguay, gara valida per l'undicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai mondiali. Grazie anche alle sue parate decisive (soprattutto nel primo tempo), la Colombia è riuscita a mantenere la porta inviolata e conquistare un punto importante in un campo ostico. Adesso i colombiani sono al quinto posto a 14 punti a -2 da Ecuador e Uruguay.

Lozano invece ha sfidato il Canada in quella che era la quarta giornata del girone nord e centroamericano. Il Messico non è andato oltre il risultato di 1-1, ma il Chucky si è reso protagonista di un bel assist per il gol del momentaneo vantaggio di Jorge Sanchez. Attualmente, il Messico è a quota 8 punti dopo quattro giornate disputate, al primo posto insieme agli USA.