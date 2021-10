Di Marzio: "Osimhen è il più forte della Serie A"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore.

Mertens dietro la punta al posto di Zielinski? "Si dovrebbe tornare al 4-2-3-1. Fabian Ruiz è portato per giocare mezzala sinistra, è il suo ruolo. Anguissa sta un po' sul centrodestra e poi c'è bisogno di uno che corra e si inserisca, penso che Elmas potrebbe fare questo movimento tattico. E lo farebbe molto meglio sia di Zielinski che di Mertens. A partita inoltrata però Mertens lo può fare".

Difesa senza Koulibaly? "Non sono convinto della coppia Rrahmani-Manolas. L'assenza di Koulibaly vale per 3 ma insieme a prescindere non danno molto affidamento. Rrahmani con Koulibaly gioca meglio, Manolas invece è più istintivo e ragiona poco".

Coppa d'Africa? "Avanti sarà un problema per la Coppa d'Africa. Petagna può fare un po' a spallate, buon rincalzo ma può servire solo per pochi momenti. Io punterei più su Mertens che sugli altri".

Napoli, Osimhen, Serie A

Di Marzio: "Osimhen meglio di Lautaro Martinez"

Il Napoli di Insigne oppure Osimhen? "E' il Napoli di Spalletti! Ha preso la squadra con la voglia di far bene e le idee molto chiare. Il fatto stesso di aver migliorato tecnicamente Osimhen è ottimo. La forza di Spalletti è stata di aver trovato questo Anguissa che ha dato equilibrio al centrocampo. Spero che Insigne rinnovi il prima possibile. Al momento Osimhen è il primo attaccante in Italia".

Fischi a Donnarumma? "Non li meritava. Sono stati vergognosi. Un giocatore che gioca per la Nazionale va tifato, a prescindere da tutto".

Lautaro Martinez? "Ottimo giocatore ma Osimhen oltre a fare gol lavora per tutta la squadra, anche se in zona gol ti fa male".

Abraham? "In fase di finalizzazione è stato sfortunato ma è un brasiliano d'area di rigore, tecnicamente e fisicamente è molto forte".