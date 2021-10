Piace ad Allegri, un ex giocatore del Napoli è finito nel mirino della Juventus

Una delle formazioni più in difficoltà in questo avvio di stagione in Serie A è la Juventus. I bianconeri pagano una partenza ad handicap in campionato ed hanno già accumulato un certo ritardo nei confronti delle avversarie. La sosta ha dato modo ai bianconeri di riordinare le idee e di pensare ad eventuali rinforzi in vista del mese di gennaio.

La Juventus vuole rinforzare il centrocampo: idea scambio per Allan

Tra questi - riferisce calciomercato.com - c'è il brasiliano ex Napoli, Marques Allan. Il centrocampista, perno della squadra delle meraviglie di Maurizio Sarri, è stato ceduto lo scorso anno all'Everton. Non è un mistero che Max Allegri straveda per lui: ecco perché a gennaio potrebbe essere imbastita una trattativa sulla base di uno scambio.

FOTO: Imago

Ai Toffees piace Ramsey, che la Juve valuta circa 20 milioni di euro: cifra pressoché simile a quella della valutazione di Allan. Non è escluso che a gennaio possa concretizzarsi uno scambio in modo da garantire muscoli e qualità al centrocampo della Juventus.