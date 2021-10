Duro attacco al nuovo sindaco Manfredi: "Scelto da Roma, è nolano e non tifa Napoli"

Catello Maresca, candidato civico di centrodestra alle elezioni comunali di Napoli, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Repubblica, dove commenta la sconfitta contro Gaetano Manfredi, neo-sindaco di Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Congratulazioni a Manfredi, ci confronteremo in consiglio comunale. Ma avremo di nuovo un sindaco di minoranza, scelto da meno di un napoletano su due. Faremo opposizione vera e seria, vigileremo su tutto. Avremo un sindaco scelto da Roma, non napoletano ma nolano ed è anche tifoso della Juventus. Pazienza, ce lo terremo così. Il nostro progetto per Napoli va avanti. Adesso mi aspetto che arrivino presto i 5 miliardi promessi da Conte in campagna elettorale”.