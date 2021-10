Maksimovic, il legale: "Vi dico quanto chiede De Laurentiis per la multa"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma, è intervenuto Fulvio Marrucco, legale di Nikola Maksimovic, ex difensore del Napoli. L'avvocato si è espresso in merito alla vicenda dell'ammutinamento del 2019, dopo la notizia che il suo assistito, attualmente al Genoa, è stato citato in giudizio dal presidente De Laurentiis. Di seguito quanto evidenziato:

"Questa è la prosecuzione della vicenda del 5 novembre. Tutti gli avvocati si sono costituiti per conto dei vari calciatori e per completare e costituire il collegio arbitrale andava nominato un presidente per ciascun collegio. Per quanto riguarda Maksimovic è stato fatto ricorso per la nomina e verrà a breve costituito il collegio. Di più non posso dire. Chiedono il 25% dello stipendio mensile, il massimo delle multe. Solo per i giocatori che non giocano più per il Napoli? Da quello che leggo pare di sì, ovviamente per me riguarda soltanto la vicenda Maksimovic. Anche Koulibaly? Allo stato attuale no".

FOTO: Imago

"Può essere l'anno buono? Sono sempre convinto che il Napoli abbia sempre maggiori difficoltà rispetto ad altre squadre per ambiente e situazioni oggettive a scalare le vette. Il Napoli può vincere ma deve dominare. In questo momento le milanesi sono, al di là della classifica, le più pericolose per il Napoli, in particolare il Milan che è in una condizione atletica pazzesca e gioca un calcio all'inglese. Se il Napoli riesce a trovare il miglior Ghoulam per dare un'alternativa a Mario Rui può starci dentro fino alla fine".

"Qualcuno da prendere a gennaio? Dipende da prospettive e classifica dopo un girone di andata finito. Poi si ricomincerà con la Coppa d'Africa e il Napoli sarà penalizzato. Spalletti uomo giusto? Qui c'era un grande gruppo che era dormiente. Il tecnico anche ha mutato l'atteggiamento nei confronti di spogliatoio e comunicazione. Zola opinionista per la Champions? Può dare dei giudizi estremamente distaccati come non sempre si trovano ultimamente in tv".