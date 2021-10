Insulti a Koulibaly, un tifoso della Fiorentina: "Una donna ha tentato di fermarli, insultata a sua volta"

Un anonimo tifoso della Fiorentina ha raccontato al Corriere Fiorentino la sua versione dell'episodio di razzismo avvenuto domenica scorsa al termine di Fiorentina-Napoli, quando dei calciatori azzurri (Koulibaly su tutti) sono stati presi di mira da una parte della tifoseria viola per il colore della loro pelle.

FOTO: Imago

Il tifoso racconta che una donna ha provato a chiedere di smetterla, ma si è presa a sua volta degli insulti in quanto donna. "Magari c'entrano persone che non sono neanche razziste, ma quando sono lì finisce che si fanno trascinare, specie se le cose vanno male. Non ce lo meritiamo" ha detto.