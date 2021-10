Taglialatela: "Il Napoli può avere un piccolo problema, vi dico qual è"

Giuseppe Taglialatela, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista esclusiva a ‘La città nel pallone’, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Queste vittorie iniziano ad avere un valore importante soprattutto per come sono arrivate, con un gran gioco e goal bellissimi. Al Napoli tutto funziona a meraviglia, il Napoli è la squadra da battere e credo sarà molto difficile farlo. Meret ed Ospina? Ospina anche l’anno scorso ha fatto benissimo, è un portiere affidabilissimo, fortissimo, titolare nella sua nazionale. Meret avrà qualche problema in più a riprendersi il posto perchè Ospina sa dare serenità alla squadra e fa anche dei miracoli. Se c’è un piccolo problema nel Napoli è proprio il ballottaggio tra portieri.

FOTO: Imago

Ballottaggio Ospina-Meret: può essere il problema del Napoli

Il soprannome Batman? Volevo riproporre le maglie di Batman per regalarle e stavo registrando il marchio, poi ho avuto lo stop da parte della DC Comics. Credo che troveremo un accordo anche perchè non faccio business.

Scudetto a Napoli? Il Napoli fa bene da anni e questo potrebbe essere l’anno giusto. Io sono scaramantico e realista, mi rendo conto che il Napoli è fortissimo ed ha un allenatore bravissimo. Spalletti s’è dimostrato eccezionale sin da subito, ci sono tutti i presupposti per stare lassù”.