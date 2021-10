Insulti a Koulibaly, la proposta dell'amico: "Regalo la sua maglia a chi l'ha insultato"

Gli insulti razzisti al termine di Fiorentina-Napoli ai danni di Koulibaly hanno scatenato le reazioni social da parte di tutto il mondo. Tutti i compagni, ma anche gli avversari di Kalidou, si sono stretti attorno al difensore franco-senegalese esprimendo solidarietà.

Anche il caro amico di Koulibaly, Franco Vigorita, ha voluto scrivere un messaggio, molto particolare nel suo genere. Franco ha infatti offerto in regalo la maglia che il difensore del Napoli gli ha regalato in occasione del suo onomastico, a patto che il tifoso viola chieda scusa al calciatore. Di seguito il messaggio:

FOTO: Imago

Insulti a Koulibaly, la proposta di Franco Vigorita al tifoso della Fiorentina

"Nel giorno del mio onomastico – scrive sui social Vigorita – ho ricevuto questa straordinaria ed ennesima dimostrazione di fratellanza di Kalidou Koulibaly (con la foto della maglia del difensore del Napoli, ndr). Normalmente le utilizzo per charity, ma questa volta vorrei donarla a quel “tifoso”, se uscisse allo scoperto e chiedesse scusa per il gesto folle rivolto a Kalidou Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Questa è la maglia di un uomo vero... vienila a prendere, c’è sempre un modo nella vita per farsi perdonare e dare l’esempio. Non è il colore della pelle che ci differenzia ma i colori del nostro animo".