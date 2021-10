Il nuovo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha parlato in conferenza stampa dopo l'annuncio della sua vittoria durante le elezioni comunali. Ecco quanto evidenziato:

"Qualcuno diceva che non avremmo vinto perché ero troppo serio per la città di Napoli. Ebbene Napoli oggi ha dato una risposta importante: vuole voltare pagina, impegnarsi per lavorare e uscire dalle difficoltà. Ereditiamo una città in grande difficoltà, con un debito enorme e un servizio pubblico veramente critico. Però abbiamo voglia di fare: non saremo più quelli che si lamentano, non saremo più quelli della rivoluzione, ma coloro che chiedono di potersi sedere dove meritiamo. Non c'è un Mezzogiorno senza Napoli e non c'è Italia senza Mezzogiorno.

Faremo di tutto per stare al tavolo dove Napoli merita di stare, lavoreremo al fianco della Regione, con cui condividiamo le idee. Ringrazio il presidente Vincenzo De Luca per l'appoggio. Sappiamo che per risolvere i problemi dobbiamo prima conoscerli e poi cercare di risolverli.

Napoli da sola non ce la fa, quindi chiederemo gli aiuti che servono. Così come le infrastrutture. Sappiamo che Napoli è la città con il più basso numero di asili nido, dei problemi degli studenti e dell'occupazione femminile. Però Napoli è anche la città del talento e degli imprenditori che vanno avanti con le idee nelle difficoltà.

E noi rappresenteremo questo: la Napoli della sofferenza, ma usciremo con il lavoro da queste criticità. Il risultato che abbiamo avuto è stato importante, Napoli ha dato un chiaro messaggio: vogliamo cambiare. Non siamo più la città di pizza e mandolino, siamo anche la città del talento e del lavoro. D'ora in poi Napoli e la Campania saranno seduta al tavolo delle decisioni. Sono finiti i tempi in cui questa città veniva dimenticata dalle Istituzioni: costruiremo una grande Napoli per la città e per l'Italia. Oggi hanno vinto i cittadini di Napoli".