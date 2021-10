Battibecco con Bacconi in diretta, Sconcerti: "Il Napoli ha fatto lo stesso di Inter e Roma"

Adriano Bacconi, match analyst, ha partecipato alla trasmissione "Il Bello del Calcio" su Canale 8 illustrando la strategia di gioco che ha permesso al Napoli di battere la Fiorentina. Nel corso della sua analisi ha avuto una diatriba con il giornalista Mario Sconcerti.

Bacconi: "Volevo sottolineare la bravura di Spalletti nel preparare le partite. Con il Cagliari il Napoli ha vinto con il possesso palla, con la Fiorentina invece gli azzurri hanno aspettato e hanno fatto sfogare i viola. Ed è stata una scelta. Infatti, in occasione del rigore conquistato da Osimhen, prima del lancio illuminante di Fabian Ruiz, il Napoli ha fatto un lungo giro palla all'indietro finalizzato alla salita della difesa avversaria così creando lo spazio necessario per lanciare Osimhen. Oggi il Napoli ha pazienza, sa vincere in più modi, questa è la differenza rispetto al passato".

Bacconi-Sconcerti, scontro sul Napoli in diretta TV

Sconcerti controcorrente: "State dando meriti a Spalletti per aver preparato la partita con la Fiorentina aspettando i viola e sfruttando la difesa alta di Italiano. L'Inter ha fatto la stessa partita del Napoli, così come la Roma. Abraham ha fatto la stessa azione di Osimhen lanciato in profondità.

Alla fine il Napoli ha vinto con un rigore, peraltro sbagliato, e un calcio piazzato. Ora come ora Spalletti non ha vinto niente, così come non ha vinto un tubo in Italia da quando fa l'allenatore. State dicendo un'ovvietà, non ha fatto nulla di particolare, ha preparato la partita come dovrebbe fare un tecnico qualsiasi".