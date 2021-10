Bacconi: "Il Napoli gioca con il freno a mano tirato. C'è una squadra più forte degli azzurri"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Adriano Bacconi, match analyst. Ecco quanto evidenziato:

"Stando a Trigoria cominciai un percorso della Roma. Lippi mi chiamò per i Mondiali, lavorava con me e gli chiesi di portare con me un giovanissimo Beccaccioli si fece questa clamorosa esperienza del 2006. Fu un'esperienza incredibile anche per me a livello formativo in quella magica trasferta in Germania e nella Nazionale, ha poi lavorato anche con Spalletti che poi l'ha riportato a Napoli. Parlavo ieri con Simone, questa cosa è routine. Gli analisti non sono più da soli, studiano le partite e cercano situazioni interessanti. Per fare certe trovate felici devi trovare gli interpreti, tipo Zielinski che calcia indifferentemente di destro o sinistro.

La mano dell'allenatore si vede sempre, il problema è che a volte c'è positivamente e altre negativamente. Se noi guardiamo i 3 gol che ha preso a Bologna si vede tantissimo la mano di Sarri: un gol con difesa alta, uno su un lato debole. Sono situazioni interpretate male dai giocatori ma la mano si vede anche nelle situazioni negative.

FOTO: Imago

L'analisi di Bacconi: chi è più forte tra Napoli e Milan

Napoli fino in fondo? Io dico che il Napoli sta giocando, per scelta, con il freno a mano tirato. Perché non vuole rischiare niente: sa che c'è qualità davanti, quindi si creano situazioni senza sbilanciarsi. Con la Fiorentina ha aspettato che la squadra attaccasse, ha bloccato la difesa con i terzini che crossano la metà dell'anno scorso. Sono scelte, i due mediani sono molto più bloccati. In questo modo valorizzano la profondità che richiede Osimhen o anche Insigne. Che continui a giocare con il freno a mano tirato.

Napoli e Milan? Il Milan in generale gioca meglio ma il Napoli ha dei picchi clamorosi. Come continuità, pressing e coesione forse il Napoli ha qualcosa in meno del Milan, c'è da dire che Pioli è al terzo anno. Milan e Inter hanno un organico anche più ampio, possono gestire meglio partita e infrasettimanali".