Napoli-Fiorentina, il gol di Lozano vale un record

Record particolare per Hirving Lozano. Nessuno come lui ha preso parte a più gol in trasferta durante questa stagione di Serie A (2 gol e 2 assist). Un record condiviso però con altri due giocatori: Jordan Veretout della Roma e Antonio Candreva della Sampdoria.

FOTO IMAGO

Lozano in trasferta ha siglato due reti (una contro l'Udinese, l'altra contro la Fiorentina) e due assist (entrambi al Marassi contro la Sampdoria).